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حبس عصابة تقودها سيدة لاستتدراج ضحاياها من "فيس بوك" وسرقتهم بحلوان

الجمعة، 06 يوليه 2018 06:39 م
حبس عصابة تقودها سيدة لاستتدراج ضحاياها من "فيس بوك" وسرقتهم بحلوان أرشيفية
كتبت : دينا الحسيني
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قررت نيابة حلوان برئاسة المستشار أحمد سليم، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار تامر العربى المحامى العام، حبس عصابة تقودها سيدة لاستدراج الرجال عبر صفحة "فيس بوك" لسرقة متعلقاتهم الشخصية وتصويرهم عرايا لابتزازهم .

كان بلاغ قد ورد إلى قسم شرطة حلوان من أحد الأشخاص بتعرضة للابتزاز والتهديد من إحدى السيدات، وإثنين آخرين بعد قيامها بالتعرف عليه عبر شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، واتفقا فيما بينهما على زيارتها إلى المنزل بحلوان ولدى توجهه فوجىء بتواجد شخصين بصحبتها قاموا بتهديده بالسلاح وإجباره على خلع ملابسه وتصويره عارياً واستولوا على متعلقاته الشخصية "هاتف محمول ومبلغ 5 آلاف جنيه، وطلبوا منه مبلغ 10آلاف جنيه مقابل عدم بث الفيديو على صفحتة الشخصية.

وجه اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، بالتحرى عن المتهمين والمنزل المشار إليه وتم ضبطها وتدعى "هبة. ص . ف" 36 سنة ربة منزل وضبط شركائها وهم "حسين . ح . م" 38 سنة و"إسلام . م . ع" 24 سنة، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة .

 


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