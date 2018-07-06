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تعرف على أهمية مشروع الربط الكهربائى مع أوروبا وأفريقيا × 9 معلومات

الجمعة، 06 يوليه 2018 03:15 م
تعرف على أهمية مشروع الربط الكهربائى مع أوروبا وأفريقيا × 9 معلومات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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تسعى الحكومة المصرية إلى أن تتحول مصر إلى نقطة هامة لنقل الطاقة لأوروبا وأفريقيا فى إطار إستراتجية قطاع الكهرباء و الطاقة المتجددة لتحقيق ذلك، و ترصد اليوم السابع لقرائها كل ما يريد معرفته عن مشروع الربط الكهربائى وأهميته الاقتصادية على مصر وهى كالآتى: 

1. تستهدف مصر أن تتحول لنقطة مهمة لنقل الكهرباء لدول أوروبا وأفريقيا من خلال مشروعات الربط الكهربائى بحلول عام 2035

2. مشروعات الربط الكهربائى تحقق عائد مادى كبير بالعملة الصعبة تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى.

3. يتم بيع الطاقة للدول الأوروبية والأفريقية على 3 مستويات الأول فى اوقات أدنى حمل والحمل المتوسط و الثالث سيكون بأعلى سعر وهو وقت ذروة حسب طبيعة كل دولة.

4. تجرى مصر حالياً التقيم النهائى لمشروع الربط الكهربائى مع السعودية بقدرة 3 الاف ميجا وات بمعدل عائد يصل إلى 13%.

5. الربط المصرى السعودى يهدف أن يكون محورا أساسيا فى الربط الكهربائى العربى الذى يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيدا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.

6. بدأت وزارة الكهرباء فى تقيم الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائى مع قبرص بقدرة 3 آلاف ميجا وات، و الذى يتيح لمصر الربط مع اليونان ثم باقى أوروبا لتتحول مصر لناقل هام للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.

7. تطرح وزارة الكهرباء الأسبوع القادم المناقصة الخاصة بمشروع الربط الكهربائى مع السودان بقدرة 300 ميجا وات كمرحلة أولى و الذى من المتوقع أن يصل إلى 3 آلاف ميجا وات، و يتيح هذا المشروع الربط بين مصر و إثيوبيا ومنها لجميع دول القارة السمراء.

8. ترتبط مصر مع كل من الأردن وليبيا ويتم حالياً إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 2000-3000 ميجاوات بدلاً من 450 ميجاوات حالياً وذلك من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر HVDC.

9. الربط الكهربائى بين مصر و شمال وجنوب المتوسط يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة بمصر.

 

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الطاقة المتجددة

قبرص

الربط الكهربائى

محمد شاكر

سفير قبرص بالقاهرة

الربط الكهربائى بين مصر و أوروبا

الربط الكهربائى مع السعودية

الربط الكهربائى بين مصر و السودان

أفريقيا

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