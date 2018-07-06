ترامب : "كيم جونج أون" يرى "مستقبلا مختلفا" لكوريا الشمالية

واشنطن أ ش أ

أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يرى "مستقبلا مختلفا" لبلاده.

وقال ترامب - من على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه إلى ولاية مونتانا - إنه يأمل فى أن يكون اعتقاده صحيحا، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة.

من جانب آخر، وصل وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إلى بيونج يانج من أجل استئناف المحادثات بشأن الملف الكورى النووي.

ومن المقرر أن يجرى بومبيو محادثات اليوم وغدا فى بيونج يانج، يتوجه بعدها إلى طوكيو ومن ثم إلى فيتنام، قبل أن ينضم إلى ترامب فى بروكسل للمشاركة فى قمة حلف شمال الأطلسى يومى 11 و12 يوليو.

ومنذ لقائه التاريخى مع كيم فى 12 يونيو الماضي، بدا ترامب متفائلا حيال فرص السلام فى شبه الجزيرة الكورية المقسمة منذ الحرب الكورية 1950-1953، مشددا على أن التهديد بحرب نووية بات مستبعدا.