تحديات أمن بلجيكا.. قمة الناتو ونصف نهائى المونديال حال الفوز على البرازيل

كتب: أحمد علوى

تواجه السلطات الأمنية والنظام البلجيكية ما قد يكون أكبر تحدى لها على الإطلاق ، مع قمة الناتو المقبلة والمنتظر عقدها فى 11 يوليو الجارى بحضور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والتى ستكون قبل يوم واحد، من مباراة الدور نصف النهائى لكأس العالم التى من المحتمل أن يشارك فيها منتخب "الشياطين الحمر" البلجيكى.

ويعتمد حدث كرة القدم على نتيجة المباراة بين بلجيكا أمام البرازيل ، حيث انقسم المنافسون حول النتيجة المرجحة.

من ناحية أخرى، فإن قمة حلف شمال الأطلنطى هى أمر أكيد، وكذلك حضور الرئيس ترامب، فضلاً عن المسيرة الاحتجاجية المنظمة ضد زيارته.

ويقول أوليفر فان رايمدونك ، المتحدث باسم وزير الشؤون الداخلية الفيدرالى جان جامبون "إننا نواجه أكبر عملية أمنية على الإطلاق"، وتابع "بالنسبة للقمة وحدها، هناك حاجة إلى الكثير، ففى 9 و 10 و 11 و 12 يوليو سنقوم بنشر 10000 ضابط شرطة ، مع وجود حوالى 800 فرد عسكرى فى اليوم فوق ذلك.

أما فى حالة صعود بلجيكا إلى الدور نصف النهائى، فإن المشكلة تمتد عبر جميع أنحاء البلاد وليس فقط بروكسل ، حيث يتم التخطيط لأجهزة التلفاز ذات الشاشات الكبيرة فى الأماكن العامة فى جميع أنحاء البلاد.

ووفقا للشرطة ، كل ذلك بالاحتمال. "مخطط قمة الناتو مقرر سلفا ، وسيكون عرضا سيئا للغاية ألا نتمكن من تنظيم ذلك. ونفس الشيء ينطبق على المهرجانات الصيفية وشاشات كرة القدم الكبيرة ، والتى لا تحدث بشكل مفاجئ."

ومن جانبه قال فنسنت هوزين من اتحاد الشرطة البلجيكية، "بصرف النظر عن أى شيء آخر ، فهذه أحداث ذات مناخ جيد، لذلك نحن لا نتوقع معارك أو مشاكل أخرى، ليس هناك شرطى واحد يريد رؤية الشياطين الحمر يعودون إلى منازلهم مبكرا، عليهم أن يصلوا إلى المباراة النهائية".

ولكن المشكلة الحقيقية التى تؤرق الجهات الأمنية فى بلجيكا تتمثل فى استمرار إضراب موظفى السجون، الذين بلغوا أسبوعهم الثانى حتى الآن .

فى الوقت نفسه ، سيتم تنظيم مظاهرة فى 7 يوليو ، قبل انعقاد القمة بعدة أيام ، للتعبير عن عدم رضاهم عن وجود الرئيس ترامب وسياساته. تبدأ المسيرة فى 1500 من محطة الشمال فى بروكسل، ويتم تنظيمها من قبل حوالى 70 منظمة بما فى ذلك منظمة العفو، مجلس النساء وغيرها.