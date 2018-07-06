اليابانية لتطوير العلوم: الملتقى الـ11 للأمل لشباب الباحثين 4 مارس 2019

كتب وائل ربيعى

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً مقدماً من د. كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول الملتقى العلمى الحادي عشر للأمل تحت عنوان (HOPE)، والذى تنظمه الجمعية اليابانية لتطوير العلوم JSPS خلال الفترة من 4 إلى 8 مارس 2019 باليابان.

وأشار التقرير إلى أن الملتقى يعد فرصة للمتميزين من شباب الباحثين للتحاور مع العلماء الحاصلين على جوائز نوبل والخبراء في مجالات العلوم والتكنولوجيا المختلفة؛ ما يساعد على اكتشاف ملكات الإبداع العلمي والابتكار عند الشباب.

وأوضح التقرير، أن آخر موعد للتقدم هو 20/9/2018 للمشاركة فى فعاليات هذا الملتقى، وذلك فى التخصصات العلمية الآتية: (الفيزياء، والكيمياء، والطب/الفسيولوجى والمجالات المتعلقه بها)، وللتعرف على المزيد من المعلومات والتفاصيل حول الملتقى ولمزيد من التفاصيل يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى الآتى:https://www.jsps.go.jp/english/index.html

وأضاف، أنه يشترط للمشاركة فى فعاليات هذا الملتقى: أن يكون المرشح من شباب الباحثين المصريين بالجامعات المصرية أو المراكز البحثية الذين يدرسون حالياً للحصول على درجة الدكتوراه أو الحاصلين عليها خلال الخمس سنوات الماضية فى التخصصات المذكورة.

وذكر التقرير، أن الجمعية اليابانية لتطوير العلوم تتحمل مصاريف الإقامة والتنقلات الداخلية فى اليابان ، كما أن المنحة لاتغطى تذاكر الطيران، ويمكن للجهة الموفدة للمرشح أن تتحمل قيمة تذاكر السفر، علماً بأن الإدارة المركزية للبعثات بالوزارة لا تتحمل أى نفقات عن هذا الملتقى.