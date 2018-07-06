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النيابة تأمر بتشريح ودفن جثة نقاش لقى مصرعه على يد عامل بكرداسة

الجمعة، 06 يوليه 2018 02:33 م
النيابة تأمر بتشريح ودفن جثة نقاش لقى مصرعه على يد عامل بكرداسة جثة- أرشيفية
كتب سليم على
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أمرت نيابة شمال الجيزة، بتشريح ودفن جثة نقاش قتله عامل بعد علمه بزواجه العرفى من شقيقته، كما أمرت بتحريات المباحث لمعرفة تفاصيل الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد بمقتل "عبد الله.م"، نقاشل، 22 عامًا، نتيجة إصابته بطعنة نافذة بصدره، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت تحريات مركز شرطة كرداسة،  أن المجنى عليه تزوج عرفيا من ربة منزل دون علم أسرتها، وعندما اكتشف والداها وشقيقها أمر زواجها، استدعوا زوجها لمسكنهم للتأكد من حقيقة الزواج.

وأشارت التحريات إلى أن الزوج المجنى عليه، قدم عقد الزواج العرفي لأسرة زوجته، مما دفع شقيق الزوجة لإحضار سكين المطبخ وتسديد طعنة للزوج المجني عليه، مما أسفر عن مقتله.

وألقى رجال المباحث القبض على يوسف.م، 18 عاما، عامل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.


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