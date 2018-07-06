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المرور: بدء إغلاق شارع وادى النيل بالمهندسين ﻹنشاء محطة مترو لـ3 سنوات

الجمعة، 06 يوليه 2018 01:00 ص
المرور: بدء إغلاق شارع وادى النيل بالمهندسين ﻹنشاء محطة مترو لـ3 سنوات شارع وادى النيل
كتب عبد الرحمن سيد
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بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة، فى إغلاق شارع وادى النيل بالمهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل بالتنسيق مع الهيئة القومية لمترو الأنفاق، من الساعة الواحدة صباح اليوم الجمعة وتستمر اﻷعمال لمدة 3 سنوات مع تدعيم المنطقة بالكامل بالعلامات الإرشادية والتحذيرية الدالة عن منطقة الأعمال مع مراقبة المنطقة بالكاميرات.

 

وأكد مصدر أمنى، إغلاق الحركة المرورية بشارع وادى النيل لمسافة 300 متر فى الاتجاهين من تقاطعه مع شارع جزيرة العرب حتى تقاطعه مع شارع شهاب، وإغلاق شارع الحجاز فى الاتجاهين من تقاطعه مع شارع وادى النيل حتى تقاطعه مع شارع محمود بدر الدين بطول 100 متر وسط تدعيم المنطقة بالخدمات المرورية.

 

وأضاف المصدر، أنه تمم إجراء تحويلات بالمنطقة فى الاتجاه القادم من نفق وادى النيل اتجاه شارع جامعة الدول العربية عليه الدخول يمينًا لشارع شهاب إجبارى حتى الوصول لشارع جامعة الدول العربية، أما القادم من نفق وادى النيل اتجاه شارع جزيرة العرب فعليه الدخول يمينًا من شارع شهاب ثم يسارًا بشارع لبنان ومنه لشارع جزيرة العرب

 

واستطرد المصدر، أنه على القادم من نفق وادى النيل اتجاه شارع الحجاز عليه الدخول يسارًا لشارع على عبد الحليم البهى أول مخرج النفق ثم يمينًا بشارع محمود بدر الدين وصولاً لشارع الحجاز، والقادم من شارع جامعة الدول العربية اتجاه نفق وادى النيل عليه الدخول يسارًا اتجاه شارع جزيرة العرب، ثم يمينًا لشارع لبنان ثم يمينًا بشارع شهاب وصولاً لشارع ونفق وادى النيل.

 

 

 


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