"المحامين" تعلن إسقاط قيد 350 محاميا من جداول النقابة وإحالة مزورين للنيابة

كتب محمد السيد

قالت النقابة العامة للمحامين، إنه استمرارا لعمليات المراجعة وتنقية الجداول، أسقطت النقابة 350 محاميا من جداولها، وذلك بناءا على ما اكتشف من برنتات تأمين غير صحيحة والتأمين عليهم بوظائف أخرى غير مهنة المحاماة.

وأكد صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة، على استمرار عمليات التنقية واكتشاف حالات التزوير، وأنه يتم التواصل مع النقابات الفرعية للكشف عن تأمين المحامين عن طريق الوحدة التأمينية بالنقابة، مشيرا إلى أنه فى حالة اكتشاف أنه لا يعمل بالمحاماة ومؤمن عليه بوظيفة أخرى يتم إسقاط قيده على الفور.

وأشار إلى أنه تم اكتشاف عدد كبير من التزوير فى صحف الدعاوى بخلاف برنت التأمينات، متابعا :"وبناء عليه تم حصر هذه الحالات واسقاط قيد 350 حالة، حيث تم عرض بعض الحالات على النقيب العام لإحالتهم للنيابة العامة".

وشدد "صالح" على استمرار عمليات المراجعة لأوراق من تم تجديد قيده واتخاذ كافة الوسائل القانونية حيال من يثبت مخالفته للأوراق، سعيا للحفاظ على نجاح مشروع تنقية جداول النقابة من غير المشتغلين.