المتحدث باسم الخارجية ينشر فيديو لقاء سامح شكرى مع الإعلام النمساوى فى فيينا

كتب محمد تهامى زكى

نشر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه على "تويتر"، مطقع فيديو لوزير الخارجية سامح شكرى، مع ممثلى الإعلام النمساوى على هامش زيارته إلى فيينا.

وكان شكرى قد التقى خلال زيارته الحالية للعاصمة النمساوية فيينا، "فولفجانج سوبتكا" رئيس البرلمان النمساوى والمجلس الوطنى النمساوى، صباح اليوم، الجمعة، وقدم شكرى التهنئة لرئيس المجلس، بمناسبة تولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبى، بدءا من يوليو 2018 وحتى نهاية العام، متطلعا إلى تعزيز أطر التشاور والتنسيق بين البلدين، تفعيلا للشراكة المصرية الأوروبية، وما تتسم به تلك الشراكة من تنوع وتشعب مجالات التعاون.