الكرملين: اقتراح منح المتطوعين الروس فى سوريا الصفة الرسمية سيُحال لوزارة الدفاع

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أعلن المتحدث الصحف باسم الرئاسة الروسية(الكرملين)،ديمترى بيسكوف،أنه إذا ما وصل الكرملين اقتراح بخصوص منح المتطوعين الروس فى سوريا الصفة الرسمية، فإنه سيتم إحالته إلى وزارة الدفاع لتقييمه .

وردا على سؤال عما إذا كان الكرملين سيرد على طلب منظمة المحاربين القدامى الروسية التى اقترحت منح الصفة الرسمية للمتطوعين الروس فى سوريا وما يتبعها من امتيازات .

قال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: " إذا ما وصل مثل هذا الاقتراح عبر القنوات الرسمية، فإنه على الأغلب سيتم إحالته إلى وزارة الدفاع الروسية لدراسته " .

يُذكر أن منظمة "الشرف والوطن" الدولية وجمعية الضباط الروس قد حثت السلطات الروسية على الاعتراف رسميا بوجود متطوعين عسكريين روس فى سوريا حتى يتمكنوا من الحصول على الامتيازات المتعارف عليها للمشاركين فى العمليات العسكرية.