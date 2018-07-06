القوى الموقعة على الاتفاق النووى تؤيد استمرار تصدير النفط والغاز لإيران

أ ف ب

قالت الدول الموقعة على الاتفاق النووى الايرانى باستثناء الولايات المتحدة الجمعة إنها تؤيد حق إيران فى تصدير النفط والغاز رغم تهديد العقوبات الأمريكية عقب انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الاتفاق.

وذكرت 3 دول أوروبية إضافة إلى روسيا والصين فى بيان مشترك مع إيران أنها لا تزال ملتزمة العلاقات الاقتصادية مع طهران بما فى ذلك "استمرار صادرات إيران من النفط والغاز" وغيرها من منتجات الطاقة.

وفى وقت سابق، قالت مسؤولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيدريكا موجيرينى اليوم الجمعة، إن القوى العالمية وإيران اتفقت على مواصلة المحادثات التى تشمل إجراءات اقتصادية بشأن كيفية إنقاذ الاتفاق النووى.

تلت موجيريني، التى ترأس المحادثات، بيانا بعد أول اجتماع وزارى بين الأطراف الباقية فى الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة فى مايو، قالت فيه إن جميع الأطراف ستواصل بحث سبل إنقاذ الاتفاق برغم إعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران.