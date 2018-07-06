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الجمعة، 06 يوليه 2018 06:13 م
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العجز التجارى الأمريكى ينخفض إلى أدنى مستوى فى عام ونصف خلال مايو

الجمعة، 06 يوليه 2018 05:05 م
العجز التجارى الأمريكى ينخفض إلى أدنى مستوى فى عام ونصف خلال مايو ترامب
واشنطن- رويترز
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انخفض العجز التجارى الأمريكى، إلى أدنى مستوى فى عام ونصف العام خلال مايو مع ارتفاع الصادرات لتسجل مستوى قياسيا بدعم من زيادة شحنات فول الصويا والطائرات التجارية.

 

وقالت وزارة التجارة اليوم الجمعة، إن العجز التجارى انخفض 6.6% إلى 43.1 مليار دولار، وهو الأقل منذ أكتوبر 2016. وجرى تعديل بيانات أبريل تعديلا بسيطا لتظهر انخفاض العجز إلى 46.1 مليار دولار بدلا من 46.2 مليار فى القراءة السابقة.

 

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا تراجع العجز إلى 43.7 مليار دولار فى مايو. وبعد التعديل فى ضوء التضخم، انخفض العجز إلى 75.3 مليار دولار، وهو الأدنى منذ مارس2017، من 77.5 مليار دولار فى أبريل.

 

وفى مايو، زادت صادرات السلع والخدمات 1.9 بالمئة إلى مستوى قياسى بلغ 215.3 مليار دولار. وتلقت الصادرات دعما من زيادة قدرها 1.9 مليار دولار فى تسليمات الطائرات التجارية. وزادت صادرات فول الصويا مليارى دولار.

 

وارتفعت واردات السلع والخدمات 0.4 % فى مايو  إلى 258.4 مليار دولار.

 


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