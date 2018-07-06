الصحة: إنشاء مركز قومى لزراعة الأعضاء على غرار المؤسسات الكبرى

كتب إبراهيم حسان

أكد الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، أن هناك تكليفات لوزارة الصحة بإنشاء مركز قومى لزراعة الأعضاء بالدولة المصرية، ثم يتعدد فى أكثر من مكان بالمحافظات، مبينا أن المشروع حاليا فى طور الدراسة.

وأضاف محروس، خلال لقائه ببرنامج "صباح دريم" المذاع على قناة دريم، أن مصر بها كفاءات نادرة فى مجال زراعة الأعضاء، لاسيما زراعة الكبد، لذلك يأتى إلى مصر حالات مرضية كثيرة من الخارج لتقدمها فى هذا المجال، مشيرا إلى إجراء دراسات بحثية حاليا حول المكان الذى سينشئ عليه المركز القومى لزراعة الأعضاء.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، أن المركز المزمع إنشاؤه سيكون مركز بحث علمى، على غرار المؤسسات العلاجية الكبرى.