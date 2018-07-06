video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 يوليه 2018 05:33 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة: إنشاء مركز قومى لزراعة الأعضاء على غرار المؤسسات الكبرى

الجمعة، 06 يوليه 2018 03:36 م
الصحة: إنشاء مركز قومى لزراعة الأعضاء على غرار المؤسسات الكبرى الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة
كتب إبراهيم حسان
إضافة تعليق

أكد الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، أن هناك تكليفات لوزارة الصحة بإنشاء مركز قومى لزراعة الأعضاء بالدولة المصرية، ثم يتعدد فى أكثر من مكان بالمحافظات، مبينا أن المشروع حاليا فى طور الدراسة.

وأضاف محروس، خلال لقائه ببرنامج "صباح دريم" المذاع على قناة دريم، أن مصر بها كفاءات نادرة فى مجال زراعة الأعضاء، لاسيما زراعة الكبد، لذلك يأتى إلى مصر حالات مرضية كثيرة من الخارج لتقدمها فى هذا المجال، مشيرا إلى إجراء دراسات بحثية حاليا حول المكان الذى سينشئ عليه المركز القومى لزراعة الأعضاء.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، أن المركز المزمع إنشاؤه سيكون مركز بحث علمى، على غرار المؤسسات العلاجية الكبرى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة الصحة تنفى ما تردد عن تأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل

الدكتور على محروس

وزارة الصحة

مركز قومى لزراعة الاعضاء

اخبار التليفزيون




لا تفوتك
مصطفى مدبولى: 96 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بثانى مراحل "دار مصر" بالمنيا

مصطفى مدبولى: 96 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بثانى مراحل "دار مصر" بالمنيا

مصرع 12شخصا وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا

مصرع 12شخصا وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا

انتهاء تقدير العينات العشوائية لـ15 مادة بالثانوية العامة.. التعليم: ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضى.. إنهاء تصحيح 70% من المواد بالكامل وجارى مراجعتها.. مصادر: تطبيق "الرأفة" على الطلاب بعد انتهاء المراجعة

انتهاء تقدير العينات العشوائية لـ15 مادة بالثانوية العامة.. التعليم: ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضى.. إنهاء تصحيح 70% من المواد بالكامل وجارى مراجعتها.. مصادر: تطبيق "الرأفة" على الطلاب بعد انتهاء المراجعة

الحرب التجارية تنطلق.. إعلان القائمة الأولى من تعريفات ترامب الجمركية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية.. خبراء: يوم مظلم للتجارة العالمية..ومحللون: الصراع سيعصف بالأسواق ويشل التجارة الدولية

الحرب التجارية تنطلق.. إعلان القائمة الأولى من تعريفات ترامب الجمركية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية.. خبراء: يوم مظلم للتجارة العالمية..ومحللون: الصراع سيعصف بالأسواق ويشل التجارة الدولية

تقارير: ليفربول يمنح محمد صلاح تذكرة الرحيل بشرط

تقارير: ليفربول يمنح محمد صلاح تذكرة الرحيل بشرط

معرض "جريمالدى" بموناكو عن كنوز الفراعنة: مصر تحوى أطنانا من الأسرار.. فيديو

معرض "جريمالدى" بموناكو عن كنوز الفراعنة: مصر تحوى أطنانا من الأسرار.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة