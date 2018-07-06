الشرطة اليونانية تقبض على مسافرة تخبئ 1.2 كيلوجرام من الكوكايين فى معدتها

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قبضت الشرطة اليونانية، اليوم الجمعة، على امرأة من بيرو تبلغ من العمر 24 عامًا فى مطار أثينا الدولى بتهمة تهريب المخدرات بعد أن سافرت إلى العاصمة اليونانية من ساو باولو فى البرازيل عبر زيوريخ فى سويسرا.

وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية أنه تم إيقاف المشتبه بها والتحقيق معها خلال عمليات التفتيش للمسافرين القادمين إلى أكبر مطارات اليونان، حيث اكتشف المفتشون أنها ابتلعت 42 كبسولة بلاستيكية محلية الصنع تحتوى على أكثر من 1.2 كيلوجرام من الكوكايين.

كما صادرت الشرطة 900 يورو نقدًا وهاتفًا محمولاً كانت تحمله.