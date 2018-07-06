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الجمعة، 06 يوليه 2018 04:29 م
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الشرطة اليونانية تقبض على مسافرة تخبئ 1.2 كيلوجرام من الكوكايين فى معدتها

الجمعة، 06 يوليه 2018 03:48 م
الشرطة اليونانية تقبض على مسافرة تخبئ 1.2 كيلوجرام من الكوكايين فى معدتها الشرطة اليونانية
أ ش أ
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قبضت الشرطة اليونانية، اليوم الجمعة، على امرأة من بيرو تبلغ من العمر 24 عامًا فى مطار أثينا الدولى بتهمة تهريب المخدرات بعد أن سافرت إلى العاصمة اليونانية من ساو باولو فى البرازيل عبر زيوريخ فى سويسرا.

وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية أنه تم إيقاف المشتبه بها والتحقيق معها خلال عمليات التفتيش للمسافرين القادمين إلى أكبر مطارات اليونان، حيث اكتشف المفتشون أنها ابتلعت 42 كبسولة بلاستيكية محلية الصنع تحتوى على أكثر من 1.2 كيلوجرام من الكوكايين.

كما صادرت الشرطة 900 يورو نقدًا وهاتفًا محمولاً كانت تحمله.

 

 


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