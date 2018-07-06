الشرطة التركية تعتقل بريطانيين من أصل عراقى بتهمة "الترويج للإرهاب"

إسطنبول (أ ف ب)

ذكر تقرير صحفى الجمعة، أن شرطة مكافحة الإرهاب التركية اعتقلت بريطانيين اثنين من أصل عراقى فى مطار فى جنوب غرب تركيا بتهمة "الترويج للإرهاب" لصالح نشطاء فى حزب كردى محظور.

وقالت وكالة دوجان الخاصة للأنباء إن الشقيقين اللذين قالت إن اسمهما أيمن برزان وهريم برزان، تم اعتقالهم الخميس، فى مطار دالامان بعد أن استجوبتهما وحدة فى الشرطة تابعة لقوة مكافحة الإرهاب على خلفية "سلوك مثير للشكوك".

وأضافت الوكالة أن الشرطة قامت بتفحص حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعى "حيث كانا يقومان بنشر الدعاية المفترضة" لحزب العمال الكردستانى ووحدات حماية الشعب الكردية.

وتتهم تركيا وحدات حماية الشعب بأنها الفرع السورى لحزب العمال الكردستانى الذى يقود تمردا دمويا على السلطات منذ 1984 وتصنفه انقرة وحلفاؤها الغربيون على قائمة "المنظمات الإرهابية".

وأضافت الوكالة أن محكمة محلية أمرت باحتجاز الشقيقين اللذين اعتقلتهما الشرطة، فى انتظار اجراءات المحاكمة.