السيطرة على حريق شب داخل منزل بعزبة عشرة فى أبو المطامير

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل بمنزل بعزبة عشره التابعة لمركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة أبو المطامير بنشوب حريق بمنزل بعزبة عشره بدائرة المركز.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين نشوب حريق بشقة بالطابق الأول علوى بمنزل ملك محمد .م.ح 39 سنة موظف ومقيم بذات الناحية، تم السيطرة عليه وإخماده.

نتج عن ذلك إصابة كل من: إسماعيل .ع.ا. 28 سنة عامل "أحد الجيران" نجل مالك المنزل عمر 4 سنة اختناق، وتم نقلهما لمستشفى أبو المطامير العام للعلاج، بسؤال مالك المنزل المذكور قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى، وأضاف باحتراق محتويات الشقة من الأثاث بالكامل ولم يتهم أحد بالتسبب، فى ذلك، وتحرر المحضر اللازم.