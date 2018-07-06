السيطرة على حريق شب داخل منزل بعزبة عشرة فى أبو المطامير

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل بمنزل بعزبة عشره التابعة لمركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة.
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة أبو المطامير بنشوب حريق بمنزل بعزبة عشره بدائرة المركز.
انتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين نشوب حريق بشقة بالطابق الأول علوى بمنزل ملك محمد .م.ح 39 سنة موظف ومقيم بذات الناحية، تم السيطرة عليه وإخماده.
نتج عن ذلك إصابة كل من: إسماعيل .ع.ا. 28 سنة عامل "أحد الجيران" نجل مالك المنزل عمر 4 سنة اختناق، وتم نقلهما لمستشفى أبو المطامير العام للعلاج، بسؤال مالك المنزل المذكور قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى، وأضاف باحتراق محتويات الشقة من الأثاث بالكامل ولم يتهم أحد بالتسبب، فى ذلك، وتحرر المحضر اللازم.
من ناحية أخرى، شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.
أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث واللواء محمد القاضى مدير إدارة المرور ، عن ضبط 1255متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس، كما تم ضبط حسن .م.ا. المقيم جناكليس مركز أبو المطامير مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضية /2014 مركز أبو المطامير" سرقة بالإكراه" والمحكوم عليه غيابياً بالسجن المؤبد.
كما تم تحرير 303 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية.
كما أسفرت حملة مكبرة برئاسة اللواء جمال الرشيدى نائب مدير الأمن، عن رفع وإزالة 584 إشغال طريق ثابت ومتحرك، عشة خشب وبوص، ومشمع لبيع الفاكهة وأكشاك مخالفة ورفع الإشغالات من الشوارع.
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