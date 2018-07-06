الجارديان: مضيق هرمز يشعل صراعا جديدا بين إيران وأمريكا

كتب: محمد محسن أبو النور

سلطت جريدة الجارديان البريطانية فى عددها الصادر صباح اليوم الجمعة الضوء على صراع جديد يشتعل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن هدد الرئيس حسن روحانى بإعاقة حركة النفط فى مضيق هرمز على خلفية العقوبات النفطية الأمريكية فى ضوء الانسحاب الأمريكى من الاتفاق النووى.

ولفتت الجريدة فى تقريرها الذى أعده مراسلها للشؤون الإيرانية سعيد كمالى دهجان إلى التهديد الضمنى الذى أطلقه الرئيس الإيرانى حسن روحانى من أن بلاده قد تعطل شحنات النفط إذا ما منعت من بيع نفطها، ما أثار تحذيرًا من الجيش الأمريكى.

ولفت الكاتب إلى أن هذا التصريح أدى إلى تصاعد المواجهة المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران فى مضيق هرمز بعد أن هددت طهران بإغلاق ممر الخليج رداً على العقوبات التى تفرضها واشنطن ضد صادرات النفط الإيرانية، وهو تهديد قال الجيش الأمريكى إنه سيجرى مواجهته فوراً.

ووفقا للجريدة فإن إدارة ترامب طالبت جميع الدول بوقف وارداتها من النفط الإيرانى بحلول 4 نوفمبر المقبل كجزء من سياسة العقوبات الجديدة تجاه طهران بعد خروج واشنطن من طرف واحد من الاتفاقية النووية لعام 2015.

ورد الرئيس الإيرانى حسن روحانى خلال زيارة نادرة إلى أوروبا هذا الأسبوع بالإشارة إلى أن طهران قد تعطل شحنات النفط الخام الإقليمية وتقلص تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وردا على ذلك قال قائد الحرس الثورى الإيرانى يوم الخميس الذى تقوم قواته بدوريات فى مضيق هرمز - الذى يمر عبره خمس النفط العالمى فى ناقلات النفط – إن قوات الحرس مستعدين لوضع كلمات روحانى موضع التنفيذ إذا لزم الأمر.