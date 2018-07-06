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التعليم: نحتاج 5300 فصل دراسى لتقليل الكثافات برياض الأطفال والأول الابتدائى

الجمعة، 06 يوليه 2018 09:00 ص
التعليم: نحتاج 5300 فصل دراسى لتقليل الكثافات برياض الأطفال والأول الابتدائى د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب - محمود طه حسين
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تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استعداداتها لتطبيق النظام الجديد للتعليم المزمع تنفيذه سبتمبر المقبل، وتسعى الوزارة إلى توفير الإتاحة والكثافات اللازمة للأطفال لتهيئة الجو والبيئة المناسبة للأطفال والمنظومة الجديدة حتى تحقق النجاح والهدف منها.

 

وفى السياق ذاته، كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة حددت احتياجاتها من الفصول لسد العجز وتوفير كثافة معقولة تتراوح ما بين 36 و56 طالبًا فى الفصل الواحد لتطبيق النظام الجديد، موضحة أن إجمالى الاحتياجات تصل إلى ما يقرب من 5300 فصلاً لتقليل الكثافات.

 

وأوضحت المصادر، أن معظم الكثافات المطلوب تخفيفها فى محافظتى القاهرة والجيزة ومحافظات بسيطة، مؤكدة أن الـ5300 فصل مطلوبين كزيادة على أعداد الفصول الموجودة، منها 2500 فصل لمرحلة رياض الأطفال و2800 فصل لصف الأول الابتدائى.

 

وأشارت المصادر، إلى أن الوزارة كلفت المديريات بتوفير تلك الفصول عن طريق حصر الفراغات فى المدارس وتوفير الاحتياجات المطلوبة وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع الوزارة.

 


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