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"التعليم العالى": 65 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن

الجمعة، 06 يوليه 2018 12:00 ص
"التعليم العالى": 65 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب وائل ربيعى
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أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن 65 ألف طالب من طلاب الثانوية العامة تقدموا لحجز اختبارات القدرات إلكترونيًا على موقع التنسيق حتى الآن منذ فتح التسجيل لهم الثلاثاء الماضى.
 
وأضاف "عطا"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن موقع التنسيق فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات للكليات العاملة بهذا النظام، ومن بينها كليات الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية النوعية والرياضية والموسيقية، معلنًا أن الكليات ستلتزم بإدخال بيانات الطلاب ودرجاتهم على موقع التنسيق بعد انتهاء هذه الاختبارات.

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التعليم العالى

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