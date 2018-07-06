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البابا تواضروس يسافر إيطاليا للمشاركة فى صلاة مشتركة مع بابا الفاتيكان

الجمعة، 06 يوليه 2018 12:39 ص
البابا تواضروس يسافر إيطاليا للمشاركة فى صلاة مشتركة مع بابا الفاتيكان البابا تواضروس الثانى
سارة علام
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يسافر قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية  الجمعة، إلى مدينة بارى الإيطالية على رأس وفد كنسى للمشاركة فى الصلاة المسكونية المشتركة لأجل الشرق الأوسط، والتى دعا إليها البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، حيث وجه الدعوة لكل رؤساء الكنائس فى الشرق الأوسط للصلاة من أجل السلام بالمنطقة، على أن يزور البابا تواضروس بعدها الكنائس المصرية فى إيبراشيتى روما وميلان

تعتبر زيارة قداسة البابا تواضروس للفاتيكان هى الثانية من نوعها إذ سبق وخصص بابا الإسكندرية أولى زياراتها الخارجية بعد تنصيبه عام 2013 لمحاضرة الفاتيكان إذ يؤمن بضرورة الوحدة بين الكنائس.

 

 

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