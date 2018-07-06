الإنتاج الصناعى الألمانى يسجل انتعاشا فى مايو

برلين- أ ف ب

سجل الإنتاج الصناعى الألمانى فى مايو الماضى، انتعاشا بعد تراجعه فى أبريل، بحسب أرقام رسمية نشرت الجمعة، فى وقت يبدو أن المصنعين فى أكبر اقتصاد فى أوروبا يقللون من المخاوف إزاء حرب تجارية شاملة.

وذكرت وكالة الإحصاءات الفيدرالية ديستاتيس أن الإنتاج الصناعى سجل زيادة بمعدل 2.6 % على أساس شهرى، فى أعقاب تراجع بنسبة 1.6 بالمئة فى أبريل، حيث تتخطى تلك الأرقام تقديرات المحللين الذين استطلعتهم مؤسسة فاكتسيت للخدمات المالية، وتوقعوا زيادة متواضعة بنسبة ناقص 0.6 بالمئة فى الإنتاج.

ويأتى التقرير المتفائل بعد يوم على نشر معطيات أظهرت أن الطلبيات الصناعية الألمانية سجلت انتعاشا فى مايو، ما يشير إلى أن الاقتصاد الأكبر فى أوروبا قد لا يشهد تباطؤا حادا توقعه بعض المراقبين، رغم توتر تجارى مع الولايات المتحدة.

وقال المحلل فى بنك إينغ-ديبا كارستن برجسكى "إن بيانات هذا الأسبوع تجعل من السهل أكثر التفاؤل مجددا" مشيرا إلى أن ذلك أقوى آداء للإنتاج الصناعى منذ نوفمبر.

ويأتى ارتفاع الإنتاج الصناعى فى مايو مدفوعا بطلب قوى على السلع الاستهلاكية والاستثمارية وكذلك فى قطاع البناء الذى ارتفع بنسبة 1.3 بالمئة.

وقالت وزارة الاقتصاد أن الأرقام تشير إلى "نمط تصاعدى معتدل"، حيث بدأت كل من الولايات المتحدة والصين الجمعة تطبيق رسوم جمركية تستهدف سلعا تستوردانها الواحدة من الأخرى، فى خطوة وصفتها بكين بـ"أكبر الحروب التجارية فى التاريخ الاقتصادى" بين العملاقين.