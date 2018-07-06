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الإسكان: بروتوكول بين شركة مياه الشرب وجامعة سوهاج لإجراء بحوث التنمية المائية

الجمعة، 06 يوليه 2018 10:39 ص
الإسكان: بروتوكول بين شركة مياه الشرب وجامعة سوهاج لإجراء بحوث التنمية المائية جانب من توقيع البروتوكول
كتب أحمد حسن
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وقع اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، بروتوكول تعاون لإجراء الدراسات والبحوث التي تخدم التنمية المائية، والاستفادة من الخبرات العلمية التى تقدمها الجامعة لخدمة المجتمع، بحضور الدكتور أحمد قاسم، عميد كلية الهندسة، وعدد من أساتذة الحقوق والتربية، ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.

 

وأشار اللواء مهندس محمد بدرى إلى أن البروتوكول يشمل إجراء الدراسات الجيوتقنية، وخرائط المياه الجوفية، وتقييم تواجد ونوعية المياه للمناطق التنموية، ودراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات الجديدة، ودراسات كيفية وطرق المعالجة للتلوث فى المياه والآثار السلبية الناتجة عنها، ودراسات تصنيف التربة ومدى صلاحيتها للزراعات المختلفة، واحتياجات الصرف الزراعي بها، بالإضافة إلى إجراء الاختبارات للمتقدمين للوظائف بالشركة.

 

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة من خلال هذا البروتوكول تساهم بشكل فعال فى حل المشكلات التى تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا إجراء الأبحاث العلمية التى تستهدف تطوير أنظمة تنقية المياه، ومعالجة الصرف الصحى، وتطوير المعدات والآلات المستخدمة بهذا القطاع.

 

 


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