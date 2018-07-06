الأموال العامة تضبط شخصا يزور الشهادات الجامعية وتأشيرات السفر

كتب محمود عبد الراضي ـ محمد إبراهيم

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخص لإنشائه شركة وهمية ومزاولة نشاطاً فى مجال تزوير المحررات والمستندات الرسمية واستخدامها فى الحصول على تأشيرات لراغبى الهجرة للخارج مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "بولس.إ.ى"- حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بحى روض الفرج بالقاهرة، سبق اتهامه فى 4 قضايا "نصب"، بإنشاء شركة وهمية مقيم مصر الجديدة بالقاهرة، متخذاً منها مركزاً لمزاولة نشاطاً فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وبيعها لعملائه من راغبى الهجرة للخارج ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم على تأشيرات دخول لدول الإتحاد الاوروبى بطرق مشروعة، حيث قام بتزوير العديد من المستندات ( كشوف حساب – شهادات دراسية – شهادات خبرة ) للحصول بموجبها على تأشيرات دخول أو تسفير الشباب إلى العديد من الدول الأوروبية بزعم إلحاقهم بجامعات للدراسة بتلك الدول ومن ثم تهريبهم إلى دول أوروبية أخرى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمقر الشركة وعُثر بحوزته على "15 شهادة تخرج منسوب صدورها لكليات بجامعات حكومية بعضها خالية البيانات وجميعها ممهورة ببصمة خاتم شعار الدولة "مقلد"، كشف حساب بنكى " مزور بالكامل " وممهور بخاتم البنك "مقلد"، عقد بيع خالى البيانات وممهور بخاتم شعار الدولة "مقلد" ومنسوب صدورة لإحدى الجهات الحكومية، كمية من شهادات الخبرة خالية البيانات منسوبه إلى بعض شركات القطاع الخاص ومعدة للتزوير، كمية كبيرة من المستندات الخاصة بضحاياه، كمية من طلبات الحصول على تأشيرات دخول منسوبة لبعض سفارات الدول الأوروبية، كمية من دفاتر استلام نقدية تفيد تلقيه ماليه بلغت تقريبا 500 ألف جنيهاً منذ بداية العام الحالى، 8 جوازات سفر خاصه بضحاياه، مبلغ مالى قدرة 1200 يورو من متحصلات نشاطه، 2 هاتف محمول وجهاز حاسب إلى بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على صور للمستندات المضبوطة، وإنشائه موقع إلكترونى احتيالى على شبكة الإنترنت يحمل اسم شركته ونشاطها فى الهجرة للدول الأوروبية )، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه.