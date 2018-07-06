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اعرف كل حاجة عن حجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية × 14 معلومة

الجمعة، 06 يوليه 2018 07:00 م
اعرف كل حاجة عن حجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية × 14 معلومة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
وائل ربيعى
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يقدم "اليوم السابع"، أهم ما يحتاج طالب الثانوية العامة معرفته عن اختبارات القدرات للكليات العاملة بهذا النظام، إذ يتم حجز هذه الاختبارات إلكترونيا بداية من الثلاثاء المقبل وحتى 23 يوليو الجارى، وتشمل هذه الكليات كليات الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية النوعية والموسيقية والرياضية.

1-  يتم التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق  www.tansik.egypt.gov.eg.

2- يدخل الطالب الموقع ثم صفحة التسجيل، وحجز الاختبارات باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس.

3- ستظهر بياناتك وتتضمن (رقم الجلوس، الاسم، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية، المدرسة" وعليك التأكد من صحة البيانات.

4- تظهر لك قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة، والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.

5- ستقوم باختيار نوع القدرات والمواعيد، وسيتم تحديد موعد الاختبار علما بأن اختبارات كليات التربية الرياضية 3 أيام متتالية.

6-  اطبع الإيصال ويشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكلية.

7- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات، وتُدخل نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات.

8- يتم الترشيح بناء على النتائج التى تكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عنها.

9-  لن يعتد بأى نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

10-  تجرى الامتحانات فى المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات.

11-    لا يسمح للطالب الراسب فى الاختبارات بأدائها مرة أخرى، سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى.

12-  لن يعتد بأى إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات.

13-  يحضر الطالب معه رقم الجلوس، وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التى يرغب فيها.

14- عدد (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات التربية الرياضية تتطلب 2 صورة شخصية.


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اختبارات القدرات

الثانوية العامة

تنسيق 2018




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