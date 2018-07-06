اعتقال 25 مسلحا خلال عملية للجيش الأفغانى شمال البلاد

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أعلن مسئول بالجيش الأفغانى أنه تم اعتقال 25 مسلحا خلال عملية شنتها وحدة القوات الخاصة التابعة للجيش الوطنى الأفغانى فى إقليم "فارياب" الواقع شمالى البلاد.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" اليوم الجمعة عن المتحدث باسم "فيلق شاهين 209" التابع للجيش "محمد حنيف رضائي" قوله انه تم شن العملية بالقرب من مطار فارياب فى مدينة "ميمنة" عاصمة الإقليم ، مشيرا إلى أن الوحدة كان لديها تقرير استخباراتى يفيد بوجود تجمع لمسلحين كانوا يخططون لشن هجوم على القوات الحكومية.

وأضاف رضائى أن هؤلاء المسلحين قد شنوا هجوما على مروحية تابعة للجيش هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنه تم خلال هذه العملية مصادرة تسعة أسلحة خفيفة وسيارتين "هامفي"وأربع سيارات تابعة للشرطة وأخرى من طراز "إس يو في" بالإضافة إلى سلاحين ثقيلين.

وأشار رضائى إلى أن شخصين اثنين لقيا مصرعهما فيما أصيب اثنان آخران خلال العملية، إلا أنه لم تقع خسائر فى صفوف القوات الحكومية.