ارتفاع ضحايا حادث انقلاب قارب فى تايلاند إلى 33 قتيلا

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أعلنت السلطات التايلاندية اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة القتلى جراء حادث انقلاب قارب قبالة سواحل إقليم "بوكيت" الواقع جنوبى البلاد، إلى 33 شخصا.

ونقلت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية عن السلطات التايلاندية قولها إن جميع القتلى يحملون الجنسية الصينية، إلا أنها لم تشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.



من جانبه، أعرب رئيس الوزراء التايلاندى "برايوت تشان أوتشا" عن تعازيه لعائلات القتلى، مشيرا إلى أن الحكومة ستبذل أقصى جهودها من أجل العثور على المفقودين وتقديم الدعم لجميع الناجين من هذا الحادث المأساوى.

يشار إلى أن القارب الذى انقلب فى أعالى البحار أمس الخميس كان يحمل على متنه 105 أشخاص من بينهم 93 سائحا و11 من أفراد طاقم القارب ومرشد سياحى.