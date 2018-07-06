ارتفاع أعداد المصابين جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلى بشرق غزة إلى 396 مصابًا

غزة (أ ش أ)

استشهد شاب فلسطينى، وأصيب 396 آخرين بجراح مختلفة واختناق بالغاز، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى للمتظاهرين السلميين المشاركين فى جمعة موحدون من أجل إسقاط الصفقة وكسر الحصار، وهى الجمعة 15 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق غزة.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد محمد جمال عليان أبو حليمة 22 عامًا جراء إصابته فى الصدر شرق غزة .. وأفاد مصدر طبى فى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، باستشهاد الشاب أبو حليمة جراء إصابته برصاصة فى الصدر وشظايا قذيفة مدفعية أطلقها جيش الاحتلال على مشاركين فى مسيرة العودة شرق المدينة، فيما أصيب آخرون بجراح مختلفة.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الطبيب أشرف القدرة، إن 396 مواطنًا أصيبوا بجراح مختلفة واختناق بالغاز منهم طواقم طبية وصحفية شرق قطاع غزة.

وأشار القدرة إلى أن 277 حالة تم علاجها ميدانيًا فيما تم علاج 119 حالة بالمستشفيات، وأوضح أن من بين الإصابات 57 إصابة بالرصاص الحى.