إصابة عامل وربة منزل بالتسمم لتناولهما سم فئران.. ومصرع طفل صدمته سيارة بالمنوفية

لقى طفل بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، مصرعه إثر إصطدام سيارة به أثناء لهوه أمام منزله، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

بالإنتقال والفحص وسؤال والدته "هـ .ع. ش. "36 ربة منزل ومقيمة بذات الناحية، قررت أنه أثناء قيام نجلها باللهو أمام المنزل إصطدمت به السيارة رقم "506749 نقل منوفية" قيادة " ا .ا. س."33 سائق ومقيم بذات الناحية وحدثت إصابته التى أودت بحياته ونفت الشبهه الجناية، بسؤال قائد السيارة، قرر أنه أثناء رجوعه بالسيارة للخلف، فوجئ بالطفل أسفل الإطار الخلفى للسيارة، وتم التحفظ علي السيارة، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة الإصابات ولا توجد شبهة جنائية.

،وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 23897 جنح مركز أشمون لسنة 2018 و بالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة .

كما أصيبت ربة منزل وعامل بالتسمم إثر تناولهم سم فئران عن طريق الخطأ بدائرتى أشمون ومنوف بمحافظة المنوفية . بالإنتقال والفحص وسؤال زوجها " ا .ع. م " 30 سنه، عامل ومقيم بذات العنوان قرر بقيام زوجته بوضع سم فئران بالمنزل أعقبها تناولها الطعام مما أدي إلي حدوث إصابتها ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7791 إداري مركز أشمون لسنة 2018 م كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة . كما تلقى مدير الأمن اخطارا يفيد باستقبال مستشفى منوف العام " ب .ص.ا " 16سنة، عامل ومقيم مدينة منوف دائرة القسم مصاباً بحالة تسمم وتم تحويله إلي مستشفى شبين الكوم الجامعي " قسم السموم "، وبالإنتقال والفحص وسؤال والده 40 سنه، فلاح ومقيم بذات العنوان قرر بتناول نجله سم فئران عن طريق الخطأ ولم يتهم أحد ونفي الشبهة الجنائية.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي يفيد، باستقبال مستشفى السادات العام " م .ع. ع " 25 سنة، عامل ومقيم قرية الخطاطبة دائرة المركز مصاباً بكسور متعددة بالجمجمة ونزيف حاد بالمخ وحالته العامة سيئة ولا يمكن استجوابه وقام أهليته بنقله إلى مستشفى اليوم الواحد بالبحيرة . بالإنتقال والفحص وسؤال شقيقه " ا " 30 سنه، عامل ومقيم بذات الناحية اتهم " ح .ع. ا " 49 سنه، سائق ومقيم بذات الناحية بالتعدى علي شقيقه بالضرب وإحداث إصابته لخلافات بسبب الجيرة. تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات تحرر عن الواقعة المحضر رقم 9179 جنح مركز السادات لسنة 2018 م كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة .

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من مستشفى أشمون العام بإستقبالها الطفل "ع .م. س." عامان ونصف ومقيم قرية طليا – دائرة المركز"جثة هامدة" متأثرًا بإصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ.