أول صورة لألبرت الثانى أمير موناكو فى افتتاح معرض الآثار المصرية

شارك الأمير ألبرت الثانى أمير موناكو، فى افتتاح معرض الآثار المصرية والذى يقام بإمارة موناكو، وذلك بحضور وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط و الدكتور خالد العنانى وزير الآثار والسفير إيهاب بدوى سفير مصر بفرنسا.

وينظم معرض الآثار المصرية "جريمالدى فورم" تحت عنوان "الكنوز الذهبية للفراعنة"، حيث تستمر فعاليات المعرض حتى التاسع من سبتمبر المقبل.

وتشارك وزارة السياحة فى الحدث العالمى لمعرض "الكنوز الذهبية بجناح على هامش المعرض للترويج للمقصد المصرى لمدة 65 يوما، كما يظهر شعار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى "Egypt where it all begins (مصر بداية الحكاية) فى الملصقات واللافتات (banners) الخاصة بالمعرض.