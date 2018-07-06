أهالى منيا القمح بالشرقية يلقنون عاطلا علقة ساخنة لسرقته هاتف محمول

الشرقية- فتحية الديب

تحفظ عدد من أهالى مدينة منيا القمح بالشرقية، اليوم، على شخص فى العقد الثالث، وقاموا بالتعدى عليه بالضرب عقابا له لمحاولته سرقة أحد المارة بمنطقة عبده مكى بندر منيا القمح.

وقال أحد الشباب أن عدد من الأهالى تمكنوا من ضبط لص أثناء محاولته سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص، وتم التحفظ عليه والإتصال بالأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، لتسليمه، فيما قام أحد الأشخاص بتصويره لكي يكون عبرة لمن يفكر فى سرقة أهالي منطقة عبده مكي.

فيما أفاد مصدر أمنى بمركز شرطة منيا القمح، أنه سوف يتم فحص الواقعة وتحرير محضر بها فور وصول الشخص إلي ديوان المركز.