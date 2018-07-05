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الخميس، 05 يوليه 2018 07:19 م
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ياسر سليم نائبا لرئيس إعلام المصريين

الخميس، 05 يوليه 2018 05:35 م
ياسر سليم نائبا لرئيس إعلام المصريين تامر مرسى رئيس مجلس إدارة إعلام المصريين وياسر سليم نائب رئيس مجلس إدارة إعلام المصريين
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أصدر تامر مرسى رئيس مجلس إدارة إعلام المصريين قرارا بتعيين ياسر سليم نائبا لرئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين.
 

كانت شركة إعلام المصريين أعلنت اليوم استحواذها على شبكة تلفزيون الحياة، وصرح تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة "أن إعلام المصريين ستضخ محتوى جديدا، مع طاقة إنتاجية كبيرة، حتى تعود قنوات الحياة لسابق عهدها فى مقدمة القنوات المصرية".

 
المعروف أن شركة إعلام المصريين هى مالكة شبكة قنوات أون ON وقنوات الحياة وإدارة راديو النيل وموقع و جريدة اليوم السابع، خلاف ما تقدمه شركات إعلام المصريين الأخرى فى مجالات الإنتاج والإعلان والعلاقات العامة والتسويق الرياضى وخدمات الإعلام الرقمى.

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تامر مرسى

اعلام المصريين

ياسر سليم




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