ياسر سليم نائبا لرئيس إعلام المصريين

أصدر تامر مرسى رئيس مجلس إدارة إعلام المصريين قرارا بتعيين ياسر سليم نائبا لرئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين.

كانت شركة إعلام المصريين أعلنت اليوم استحواذها على شبكة تلفزيون الحياة، وصرح تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة "أن إعلام المصريين ستضخ محتوى جديدا، مع طاقة إنتاجية كبيرة، حتى تعود قنوات الحياة لسابق عهدها فى مقدمة القنوات المصرية".