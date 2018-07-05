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الخميس، 05 يوليه 2018 01:11 م
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وزير قطاع الأعمال العام يبحث فرص التعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار

الخميس، 05 يوليه 2018 11:15 ص
وزير قطاع الأعمال العام يبحث فرص التعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار جانب من اللقاء
كتب - عبد الحليم سالم
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استقبل هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، كاترينا هانسن نائب مدير البنك الأوروبى والوفد المرافق لها لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، لبحث أوجه التعاون بين البنك والشركات التابعة للوزارة.

فى مستهل اللقاء، أبدى الوزير ترحيبه بوفد البنك الأوروبى وتم التباحث حول سبل التعاون مع البنك فى عمليات إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للوزارة.

واستعرض خطة الوزارة لدراسة أوضاع الشركات والجهود الرامية لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، فى ضوء دراسات قطاعية تقوم بها الشركات القابضة من خلال مكاتب استشارية متخصصة بما يسهم فى وضع استراتيجيات مناسبة للتعامل مع هذه الشركات.

من جانبها قدمت نائب مدير البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر عرضًا حول الخدمات التى يقدمها البنك وأوجه التعاون المحتملة مع وزارة قطاع الأعمال العام سواء فى مشروعات تطوير الشركات أو فى إطار الشراكة مع القطاع الخاص، والمشاركة فى تنظيم جولات ترويجية للفرص الاستثمارية بقطاع الأعمال العام فى الخارج. وقد أبدت استعداد البنك لإمداد الوزارة بدراسات سوقية للقطاعات الصناعية الى تعمل بها الشركات التابعة.

كما وجهت كاترينا هانسن الدعوة للسيد الوزير لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالشركات التابعة للوزارة فى مؤتمر تنظمه وزارة التجارة البريطانية فى شهر ديسمبر المقبل، والذى يحضره عدد كبير من رجال الأعمال البريطانيين.


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