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وزير النقل يعلن تسليم كراسات شروط مشروعى القطار عالى السرعة الثلاثاء

الخميس، 05 يوليه 2018 09:50 ص
وزير النقل يعلن تسليم كراسات شروط مشروعى القطار عالى السرعة الثلاثاء الدكتور هشام عرفات وزير النقل
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انعقدت اللجنه العليا المشتركة بين وزارتي النقل والاسكان برئاسة الدكتور هشام عرفات وزير النقل لمراجعة محتويات كراسات الشروط الخاصة بمشروع خط القطار الكهربائي عالي السرعة ( السخنة / العاصمة الادارية الجديدة / 6 اكتوبر/ برج العرب / الاسكندرية- العلمين ) ومشروع  مونوريل العاصمة الادارية الجديدة ومونوريل 6 اكتوبر لطرح المشروعات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إجراءات إسناد مشروعى القطار السريع ( السخنة / العلمين ) ومونوريل العاصمة الادارية الجديدة ومونوريل 6 أكتوبر وفي اطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.


في بداية الاجتماع أكد الوزير على أن تقدم كبرى الشركات العالمية لهذين المشروعات ، يعكس أمرين مهمين، الأول، هو الثقة فى مناخ الاستثمار بمصر، وما ينفذ بها من مشروعات، والثانى، أهمية هذين المشروعين، فى إحداث التنمية، والتخطيط الجيد لهما على مستوي الدولة ، ثم عرضت المكاتب الاستشارية العناصر الفنية والمالية والقانونية والاستثمارية للكراسات في صورتها النهائية .

وفي نهاية الاجتماع أكد وزير النقل على المكاتب الاستشارية بأن تكون الدعوات والمستندات لكل مشروع جاهزة للتسليم للتحالفات المؤهلة يوم الثلاثاء القادم الموافق 10 يوليو 2018.


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وزير النقل

كراسات شروط

القطار عالي السرعة

المونوريل




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