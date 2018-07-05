وزير النقل يعلن تسليم كراسات شروط مشروعى القطار عالى السرعة الثلاثاء

انعقدت اللجنه العليا المشتركة بين وزارتي النقل والاسكان برئاسة الدكتور هشام عرفات وزير النقل لمراجعة محتويات كراسات الشروط الخاصة بمشروع خط القطار الكهربائي عالي السرعة ( السخنة / العاصمة الادارية الجديدة / 6 اكتوبر/ برج العرب / الاسكندرية- العلمين ) ومشروع مونوريل العاصمة الادارية الجديدة ومونوريل 6 اكتوبر لطرح المشروعات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إجراءات إسناد مشروعى القطار السريع ( السخنة / العلمين ) ومونوريل العاصمة الادارية الجديدة ومونوريل 6 أكتوبر وفي اطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
في بداية الاجتماع أكد الوزير على أن تقدم كبرى الشركات العالمية لهذين المشروعات ، يعكس أمرين مهمين، الأول، هو الثقة فى مناخ الاستثمار بمصر، وما ينفذ بها من مشروعات، والثانى، أهمية هذين المشروعين، فى إحداث التنمية، والتخطيط الجيد لهما على مستوي الدولة ، ثم عرضت المكاتب الاستشارية العناصر الفنية والمالية والقانونية والاستثمارية للكراسات في صورتها النهائية .
وفي نهاية الاجتماع أكد وزير النقل على المكاتب الاستشارية بأن تكون الدعوات والمستندات لكل مشروع جاهزة للتسليم للتحالفات المؤهلة يوم الثلاثاء القادم الموافق 10 يوليو 2018.
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