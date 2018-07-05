وزير المالية يتفقد مركز كبار الممولين بحضور قيادات الوزارة

كتب - أحمد يعقوب

تفقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الخميس، مركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب المصرية، ف جولة بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشؤون الخزانة العامة، وعماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، وعدد من قيادات الوزارة.

والتقى وزير المالية عدد من الموظفين بمركز كبار الممولين، للتعرف على المشكلات التى تواجههم بالإضافة لمعرفة سير العمل، بالتزامن مع بداية العام المالى الجديد والذى بدأ أول يوليو الجارى، مشيرا إلى أن المركز يقوم بتحصيل الضرائب المستحقة على الشركات والمؤسسات منذ أبريل حتى ديسمبر من كل عام بخلاف تقديم الإقرارات الضريبية.

كما التقى وزير المالية عددا من الممولين للتعرف على المعوقات التى يواجهونها خلال تقديم الإقرارات و تحصيل الضرائب المستحقة عليهم، بالإضافة للتيسيرات التى يقدمها المركز لهم، حيث شدد الوزير على ضرورى التعامل بالشيكات الورقية فى تحصيل الضرائب من كبار الممولين، وهو ما يتوافق مع خطة الحكومة لتحقيق الشمول المالى.