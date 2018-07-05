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الخميس، 05 يوليه 2018 10:47 ص
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وزير الرى يشارك فى ندوة علمية بالمركز القومى لبحوث المياه

الخميس، 05 يوليه 2018 10:22 ص
وزير الرى يشارك فى ندوة علمية بالمركز القومى لبحوث المياه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية - أرشيفية
كتبت أسماء نصار
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شارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى -صباح اليوم-  في ندوة علمية نظمها المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، والتي تناولت استعراض الأبحاث العلمية في مجال الفيضان والسيول التي تناولتها الجامعات الأمريكية.
 
وأكد وزير الرى على ضرورة تطوير المركز والمعاهد التابعة له كون المركز " معقل الخبرات العلمية" لوزارة الموارد المائية والرى، مشيرا إلى أنه جارى العمل على تطوير المركز بمعاهده التابعة له حتي يتصدر مركز متقدم بين المراكز العلميه المماثله له علي مستوى العالم .
 
وشدد على ضرورة العمل على مشاركة المركز مع المراكز العلمية الدولية من خلال الأبحاث المشتركة ونشر الأبحاث العلمية التي يصدرها المركز في الأوساط العلمية الدولية.
 
وتفقد وزير الرى مركز التدريب التابع للمركز والترحيب بالمهندسين المتدربين من بعض دول حوض النيل ومصر.

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