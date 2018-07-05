وزير الأوقاف ورئيس مجلس الدولة الأسبق يفتتحان دورة الشئون القانونية السبت القادم

في إطار خطة وزارة الأوقاف الشاملة للتأهيل والتدريب ورفع كفاءة جميع العاملين بها في جميع المجالات والتخصصات يفتتح وزير الأوقاف د محمد مختار جمعة والمستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة الأسبق يوم السبت القادم دورة الشئون القانونية المتخصصة في مجال شئون الوقف لأكثر من مائة وعشرين قيادة وعضوا بالشئون القانونية بهيئة الأوقاف ووزارة الأوقاف وبعض مناطق الهيئة ومديريات الوزارة وبعض محامي المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف في إطار خطة الوزارة والهيئة لعقد سلسلة من الدورات التأهيلية والتدريبية المتخصصة في مختلف المجالات .

وتنعقد الدورة بالقاعة الرئيسية بمسجد النور بالعباسية ، ويحاضر فيها نخبة من السادة المستشارين ووكلاء الوزارة للشئون القانونية بالوزارة والهيئة ، كما يشارك في حضور الافتتاح نخبة من قيادات الوزارة والهيئة.

ويعقب الافتتاح مؤتمر صحفى لوزير الأوقاف، حول الدورات التدريبية وخطة التوعية الصيفية ومشروع صكوك الأضاحي .