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وزيرة الهجرة تشكر وزير الداخلية لإصدار قرار يسمح للمقيم بالخارج المشاركة فى الانتخابات

الخميس، 05 يوليه 2018 06:20 م
وزيرة الهجرة تشكر وزير الداخلية لإصدار قرار يسمح للمقيم بالخارج المشاركة فى الانتخابات نبيلة مكرم وزير الهجرة
كتب محمود راغب
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توجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، بالشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية علي استجابته للطلب الذي تقدمت به خلال لقاءها بحضور المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتعلق باصدار  تيسيرات تسمح بمشاركة  المواطنين المقيد في الرقم القومي "مقيم بالخارج" المشاركة  في الانتخابات .
 
وأصدر اليوم وزيرالداخلية قرارا بتمكين المصريين المقيمين بالخارج الراغبين فى إثبات محل الإقامة ببطاقة الرقم القومى الخاصة بهم داخل مصر على أحد أقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
 
و ذلك فى إطار حرص الدولة  على تطوير وتيسير كافة الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج ، وذلك لاستخراج الأوراق الثبوتية لهم.
 
وحرص وزير الداخلية، على توجيه قطاع الأحوال المدنية بتمكين المصريين المقيمين بالخارج الراغبين فى إثبات محل الإقامة ببطاقة الرقم القومى الخاصة بهم داخل جمهورية مصر العربية، بأن يرسل تفويضاً موثقاً من بعثاتنا القنصلية بالخارج لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة يستطيع من خلاله إثبات محل إقامته على أحد أقاربه بإقراره بأنه مقيم طرفه ويتم إثبات محل الإقامة المثبت ببطاقة الرقم القومى للضامن‪ .‬
 
ويتم التنسيق مع الجهات المعنية لإيفاد مأموريات من قطاع الأحوال المدنية للبعثات القنصلية بالخارج لتصوير المواطنين الراغبين فى إستخراج بطاقة الرقم القومى.
 

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