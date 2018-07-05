وزيرة السعادة الإمارتية بعد لقائها السيسى: نتطلع لمشاريعنا المستقبلية المشتركة

كتبت مريم بدر الدين

أكدت وزيرة السعادة الإماراتية عهود الرومى، أن الحكومة الإماراتية تتطلع إلى مشاريع مستقبلية مشتركة مع مصر، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتبت :" تشرفت بلقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في مؤتمر مصر للتميز الحكومى .. اللقاء تأكيد على عمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

وتابعت :"نتطلع إلى مشاريعنا المستقبلية المشتركة، وإلى تعزيز مسيرة التعاون الثنائى وتبادل الخبرات بين الإمارات ومصر في تطوير وتحديث العمل الحكومي #مؤتمر_مصر_للتميز_الحكومي".