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الخميس، 05 يوليه 2018 05:37 م
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وزيرة السعادة الإمارتية بعد لقائها السيسى: نتطلع لمشاريعنا المستقبلية المشتركة

الخميس، 05 يوليه 2018 04:59 م
وزيرة السعادة الإمارتية بعد لقائها السيسى: نتطلع لمشاريعنا المستقبلية المشتركة عهود الرومى والرئيس السيسى
كتبت مريم بدر الدين
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أكدت وزيرة السعادة الإماراتية عهود الرومى، أن الحكومة الإماراتية تتطلع إلى مشاريع مستقبلية مشتركة مع مصر، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتبت :" تشرفت بلقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في مؤتمر مصر للتميز الحكومى .. اللقاء تأكيد على عمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

وتابعت :"نتطلع إلى مشاريعنا المستقبلية المشتركة، وإلى تعزيز مسيرة التعاون الثنائى وتبادل الخبرات بين الإمارات ومصر في تطوير وتحديث العمل الحكومي  #مؤتمر_مصر_للتميز_الحكومي".

عهود الرومي
لقاء الرئيس السيسي بالوفد الإماراتى

 


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