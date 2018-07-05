وزيرة التخطيط: نعمل على تطوير بنك الاستثمار لأنه ذراع الدولة العام

الإسكندرية- هناء أبو العز

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه يتم العمل على تطوير بنك الاستثمار الدولى الذى يمول مجموعة من الشركات الخاصة والمشاركة، مشيرة إلى أنه يعتبر الذراع العام للدولة وسيتم العمل على طرح أسهم منه لتنشيطه.

وأعلنت السعيد، فى كلمتها بأعضاء الغرفة المصرية الفرنسية التجارية، عن إنشاء أول صندوق سيادى فى مصر وهو صندوق مصر، سيكون مسئولا عن ملف الأصول غير المستغلة، مؤكدة أن هذه الصناديق أنشأت بشكل أولى فى الدول التى لديها فائض فى البترول والنقود، ونحن لدينا شباب نضعها فى الصندوق ونستغل قدراتهم فى مجال البرمجيات والمعلومات والتكنولوجيا بما يخدم دور الدولة.

وتحدثت الدكتورة هالة السعيد، عن ملف الإصلاح الإدارى، مشيرة إلى أن القانون الخاص بالخدمة المدنية كان به بعض التابوهات فى بعض الأمور التى تعرقل عملية الإصلاح، أولها أن كل شخص فى جهاز الدولة من حقه أن يعين أقاربه وأبناءه، وأصبحت الحكومة عائلة واحدة، وكان لابد من صدور بعد فى القانون يمنع ذلك.

كما أشارت إلى أن من يعمل فى الجهاز الإدارى لابد أن يحصل على تقدير 99% فى تقييم الأداء، حتى يحصل على منظومة الأجور التى تناسب كفاءة العمل.

وأضافت، أنه يتم إعادة تنظيم الهيكل الإدارى للدولة، وكان لابد من وجود إدارة موارد بشرية، والاستثمار فى البشر قادر على خلق المعجزات، مشيرة إلى أنه تم البدء فى التدريب لخلق الموارد البشرية ، والبدء فى الجزء المتقدم من خلال 5 أشهر تدريب.

وأعلنت السعيد، العمل حاليا على تقييم القيادات ومعرفة المعلومات التى لديها وإعطاء التدريب الذى تحتاجه الإدارات العليا.