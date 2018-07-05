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الخميس، 05 يوليه 2018 05:40 ص
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نقابة البيطريين تخاطب الكليات لتفعيل التواصل مع حديثى التخرج ولجنة الشباب

الخميس، 05 يوليه 2018 05:00 ص
نقابة البيطريين تخاطب الكليات لتفعيل التواصل مع حديثى التخرج ولجنة الشباب الدكتور محمد أشرف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور محمد أشرف، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة الشباب، إن النقابة ستوجه خطابات لعمداء كافة كليات الطب البيطرى، وذلك لإخطارها بمواعيد إقامة حفلات الخريجين لدفعة 2018، وذلك للمشاركة فى فعاليات الحفل.

وأوضح أشرف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من ذلك هو تفعيل التواصل بين لجنة الشباب بنقابة الأطباء البيطريين، وحديثى التخرج، لوضعهم على الطريق الصحيح وإيجاد فرص عمل مناسبة.

وتضم النقابة العامة للأطباء البيطريين، 3 لجان أساسية هى: الاجتماعية، العلمية، الشكاوى والاقتراحات، و29 لجنة نوعية من بينها: التشريعية، الأدوية والشركات، الإسكان، الشباب، تنمية الموارد، التحاليل الطبية، الثروة السمكية، سلامة الغذاء، الأمصال واللقاحات، الصناعات البيطرية، المحاجر، وذلك لخدمة أعضاء النقابة فى كافة تخصصاتهم، ودعم القطاع البيطرى فى مصر.


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