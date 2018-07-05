موجز أخبار الـ6.. البترول: مصر تبدأ تصدير الغاز للأسواق العالمية قبل نهاية العام

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها إعلان البنك المركزى ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر لـ44.25 مليار دولار، إلى جانب كشف وزير البترول طارق الملا عن البدء فى تصدير الغاز للأسواق العالمية قبل نهاية العام.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار السادسة مساء..

لجنة المحور الاقتصادى ومكافحة الفساد بالبرلمان توافق على برنامج الحكومة

وافقت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة، المعنية بدراسة محور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى والإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد، على برنامج الحكومة فيما يتعلق بهذا القطاع، وذلك خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب كمال أحمد، وجاءت الموافقة بشبه أغلبية أعضاء اللجنة (9 أعضاء من أصل 11).

الحكومة الروسية تدعو الشرطة البريطانية إلى عدم التورط فى ألاعيب "قذرة"

دعت الحكومة الروسية الشرطة البريطانية إلى عدم التورط فى "ألاعيب سياسية قذرة".

وزير الآثار يتوجه إلى موناكو لافتتاح معرض "كنوز مصرية"

غادر مطار القاهرة الدولى عصر اليوم الخميس، الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، يرافقه النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، والنائبة سحر طلعت مصطفى رئيسة لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، متوجهين إلى موناكو لافتتاح معرض "كنوز مصرية" غدا، وذلك فى إطار خطة الوزارة للترويج والتسويق وتحسين الصورة الذهنية لمصر فى الخارج.

فيديو.. "الخارجية": تنسيق كامل بين مصر وألمانيا فى مجال مكافحة الإرهاب

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية، إن زيارة وزير الخارجية سامح شكرى، إلى ألمانيا، مهمة للغاية على ضوء العلاقة الخاصة والمتميزة بين الدولتين.

تمكين المصريين بالخارج من إثبات إقامتهم بمصر على الأقارب حتى الدرجة الرابعة

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتمكين المصريين المقيمين بالخارج الراغبين فى إثبات محل الإقامة ببطاقة الرقم القومى الخاصة بهم داخل مصر على أحد أقاربهم حتى الدرجة الرابعة .

البترول: 27 مليار دولار استثمارات بحقول ظهر والنورس وأتول وشمال الإسكندرية

قال المهندس طارق الملا وزير البترول إنه من النتائج الإيجابية لثقة الشركاء الأجانب فى مصداقية وزارة البترول فى الالتزام بتعهداتها أن تحقق عددا من الاكتشافات الكبرى خاصة فى مجال الغاز الطبيعى حيث تم اكتشاف حقل ظهر العملاق وعودة العمل بمشروع شمال الإسكندرية بعد تعديل الاتفاقية وتنمية حقل أتول فضلاً عن عودة الحياة لحقل نورس فى دلتا النيل، مضيفا أنه بلغ إجمالى استثمارات هذه المشروعات الأربع أكثر من 27 مليار دولار بإجمالى معدل طاقات إنتاجية حوالى 6 مليار قدم مكعب غاز يومياً.

صور.. افتتاح مزارع سمكية بالسجون تنتج 200 طن سنويا

أناب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع السجون بافتتاح المزرعة السمكية النموذجية للاستزراع السمكى بمنطقة سجون القطا.

السفير البريطانى: "نيوتن مشرفة" أكبر برنامج علمى مشترك فى مصر

قال السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن، إن صندوق "نيوتن مشرفة" أكبر برنامج علمى مشترك فى مصر، حيث خصص مبلغ 50 مليون جنيه استرلينى للبحث عن ستيفن هوكينج وأحمد زويل وإسحاق نيوتن المستفبل بتمويل مشترك من مصر والمملكة المتحدة.

التعليم العالى: 55 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن 55 ألف طالب من طلاب الثانوية العامة تقدموا لحجز اختبارات القدرات إلكترونيا على موقع التنسيق حتى الآن منذ فتح التسجيل لهم أمس الثلاثاء.

صور.. وزير مجرى: سنوقع مع مصر صفقة لتوريد 1300 عربة قطار خلال أيام

كشف ليفنت مجيار وزير الدولة المجرية للشؤون البرلمانية، عن إبرام أكبر صفقة تجارية مع مصر تتضمن توريد 1300 عربة قطارات لصالح وزارة النقل المصرية خلال أيام.

البترول: إنتاج مصر من الغاز يصل 6.75 مليار قدم مكعب يوميا نهاية 2018

قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن الوزارة تدرس حاليا إعداد معادلة سعرية لبيع المواد البترولية بالسوق المحلى بعد الانتهاء من مراحل رفع الدعم عن المحروقات .

فيديو.. وزير النقل: عرض الجانب المجرى لتحديث أسطول السكة الحديد الأفضل

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن الجانب المجرى لديه تاريخ طويل فى الصناعات، معربًا عن تطلعه فى إنهاء التعاقد للمناقصة العالمية لتوريد 1300 عربة قطار لتحديث أسطول السكة الحديد، بكل مهنية وشفافية.

العاصمة الإدارية: 152 فدانا لتدوير المخلفات و"واى فاى" مجانى بالشوارع

قال ياسر البارودى رئيس قطاع الخدمات بشركة العاصمة الإدارية الجديدة، تعليقاً على توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز المشروعات، أن هناك بندين فى المذكرة أهمها تخصيص مقر للجهاز لتقديم خدماته، لافتاً إلى أن العاصمة الإدارية تمت إضافة توسعات جديدة لها لتصبح 206 آلاف فدان ويصل حجمها لحجم محافظة القاهرة.

بطريرك الكاثوليك يسافر إلى روما للمشاركة فى صلاة "الفاتيكان" لأجل الشرق الأوسط

يسافر الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، غدًا إلى روما للمشاركة فى الصلاة المسكونية التى دعا إليه قداسة البابا فرنسيس من أجل الشرق الأوسط السبت المقبل بمدينة بارى الإيطالية.

المالية: إلزام الممولين والمسجلين بالضرائب بالتقدم إلكترونيا أول أكتوبر

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية قرارا وزاريا لإلزام المجتمع الضريبى بتقديم جميع الإقرارات الضريبية إلكترونيا على أن يبدأ ذلك تجريبيا فى الفترة من يوليو الحالى ولمدة 3 أشهر ليصبح بعدها إلزاميا من أول أكتوبر المقبل.

زلزال بقوة 3.1 ريختر يضرب غرب لندن

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي البريطانية، اليوم الخميس، تسجيل زلزال ضرب مدينة سوري ومطار جاتويك، بعد أقل من أسبوع من زلزالين ضربا المدينة.

مصر تستضيف بطولة العالم لرفع الأثقال 2020

منح الاتحاد الدولى لرفع الأثقال مصر شرف تنظيم بطولة العالم تحت 20 سنة المقرر إقامتها عام 2020، بعد نجاح الملف التى تقدمت به مصر.

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر لـ44.25 مليار دولار

أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى ارتفعت إلى نحو 44.258 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2018 مقابل 44.139 مليار دولار، فى نهاية شهر مايو 2018، بارتفاع قدره نحو 119 مليون دولار.

وزير المالية: 100 مليار جنيه استثمارات حكومية فى موازنة العام الحالى

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الخميس، إن حجم الاستثمارات الحكومية خلال السنة المالية الحالية تبلغ 100 مليار جنيه، مقارنة بـ70 مليار جنيه، خلال العام المالى الماضى، لافتا إلى التحديات التى تواجه الاقتصاد حيث تتضمن الموازنة العامة للدولة 817 مليار جنيه فوائد ديون وأقساط، وإيرادات تبلغ 989 مليار جنيه، مؤكدًا أن الحكومة لديها موازنة طموحة خلال العام المالى الجارى الذى بدأ مطلع يوليو الجارى.

"السيسى" يصدق على الموازنة العامة ويصدر قوانين بربط موازنات الدولة والهيئات

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم ١٠٠ لسنة ٢٠١٨ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩، بعد إقراره من مجلس النواب.

والد كهربا فى اتحاد الكرة للحصول على إفادة بأحقيته فى الرحيل عن الزمالك

تواجد والد محمود كهربا، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، فى مقر اتحاد الكرة للحصول على إفادة بأن نجله لاعب حر ويحق له الانتقال لأى نادٍ آخر دون الرجوع للزمالك.

إبراهيموفيتش يرشح السويد للتتويج بكأس العالم قبل مواجهة إنجلترا

يدعم زلاتان إبراهيموفيتش، أسطورة منتخب السويد السابق، بلاده قبل مواجهة إنجلترا بعد غد، السبت، فى الدور ربع النهائى من بطولة كأس العالم 2018 المقامة حالياً فى روسيا.

شاهد.. أغلى فيلا فى العالم تستعد لاستقبال كريستيانو رونالدو

اقترب كريستيانو رونالدو ، نجم منتخب البرتغال ونادى ريال مدريد الإسبانى، من الانتقال لصفوف يوفنتوس الإيطالى مقابل 100 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

"أبشر يا حديث التخرج".. العاصمة الإدارية تنتظر الشباب بـ4 أنواع من المشروعات والجهاز يمولها.. رئيس الخدمات: توفير 152 فدانا لتدوير المخلفات.. و21 خدمة مجانية أهمها "واى فاى" بالشوارع وشحن السيارات الكهربائية

وقع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مذكرة تفاهم مع شركة العاصمة الإدارية بهدف تأسيس فرع للجهاز بمقر العاصمة الإدارية الجديدة وتوفير الخدمات المالية وغير المالية التى يقدمها الجهاز لمشروعات الشباب المزمع إقامتها بالعاصمة، إضافة إلى إقامة معرض دائم ومتخصص بالعاصمة لعرض وتسويق منتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

محمد صلاح معروض على ريال مدريد بـ 225 مليون يورو.. الفرعون لا يزال على رادار الملكى بعد تجديد عقده مع ليفربول.. نيمار ومبابى هدفا بيريز لتعويض رحيل رونالدو إلى يوفنتوس.. والنجم المصرى الخطة البديلة

على الرغم من إعلان نادى ليفربول الإنجليزى تجديد تعاقده مع النجم المصرى محمد صلاح الاثنين الماضى لمدة خمس سنوات، إلا أن هداف النسخة الأخيرة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" برصيد 32 هدفاً، لا يزال يحظى باهتمامات العديد من الأندية الأوروبية وأبرزها ريال مدريد الإسبانى.

مصر تبدأ تصدير الغاز للأسواق العالمية قبل نهاية العام.. وزير البترول فى مؤتمر صحفى: انخفاض مستحقات الشركاء الأجانب لأدنى مستوى منذ 2010.. وإنتاج مصر من الغاز يرتفع لـ 6.75 مليار قدم مكعب يوميا نهاية 2018

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن مديونيات ومستحقات الشركاء الأجانب، انخفضت إلى 1.2 مليار دولار بنهاية 30 يونيو 2017، وهو أدنى مستوى منذ 30 يونيو 2010، حيث سجلت وقتها 1.350 مليار دولار، مشيرًا إلى أن تخفيض المديونيات تؤكد التزام السداد المستمر والوعود التى وعدتها الدولة والحكومة بسداد مديونيات الشركاء الأجانب.

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17 يوليو بالعلاوات المختلفة.. محمد معيط: إلزام الممولين والمسجلين بالضرائب بالتقدم إلكترونيا 1 أكتوبر.. ويؤكد: مبادرة لدعم المتعثرين خلال أسبوع.. وحققنا فائضا 4 مليارات جنيه

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن وزارة المالية قررت صرف رواتب العاملين بالدولة استثنائيًا، يوم الثلاثاء، الموافق 17 يوليو 2018، بالعلاوات الدورية والاستثنائية والخاصة.

فيديو.. احذر أيها العاطفى.. نتائج لن تصدقها لـ"كبت المشاعر"

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