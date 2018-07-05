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مفوضية اللاجئين تدعو الأردن لاستقبال السوريين الفارين من الضربات الجوية

الخميس، 05 يوليه 2018 12:15 م
مفوضية اللاجئين تدعو الأردن لاستقبال السوريين الفارين من الضربات الجوية اللاجئين السوريين
رويترز
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ناشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأردن، اليوم الخميس، أن يفتح حدوده ويوفر مأوى مؤقتا لعشرات الآلاف من السوريين الفارين من الضربات الجوية والقتال فى جنوب غرب البلاد.

وقال المفوض السامى لشؤون اللاجئين فيليبو جراندى إن أكثر من 320 ألف مدني نزحوا من جنوب غرب سوريا ويعيشون فى ظروف قاسية وغير آمنة بينهم 60 ألفا عند معبر حدودي مع الأردن. ويستضيف الأردن بالفعل نحو 640 ألف لاجئ سورى.

وقال جراندى فى بيان "الأعمال القتالية في المنطقة الحدودية تعرض حياة الناس للخطر وتترك الكثيرين دون خيار سوى السعي للعيش في أمان بالأردن المجاور".

وتابع "نظرا للأخطار المحدقة، أدعو لتوفير مأوى مؤقت فى الأردن لمن يحتاجون الأمان".

 

 

 


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