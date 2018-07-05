مطار القاهرة يستقبل 17 حالة مرضية ليمنيين للعلاج بالقاهرة

قالت مصادر طبية بالمطار إنه وصل على الطائرة اليمنية القادمة من صنعاء 17 حالة مرضية ليمنيين من أعمار مختلفة بهم حالات تحتاج العلاج من أمراض وكسور وشروخ وإجراء جراحات مختلفة، وتمت الاستعانة بـ10 سيارات إسعاف من خارج المطار بالإضافة إلى 7 من المطار.

وأضافت المصادر أنه تم تشكيل فريق من إسعاف المطار تحت إشراف محمود غنيم مشرف الإسعاف تولى إنهاء إجراءات إنزال الحالات المرضية من الطائرة، وإنهاء إجراءات وصولهم من الصالة، وخروجهم من المطار وتوزيعهم على المستشفيات التى تم تخصيصها لعلاجهم.