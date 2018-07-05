مدير أمن دمياط يكلف بضبط تشكيل عصابى قام بسرقة شركة بكفر سعد

دمياط معتز الشربينى

قام 4 مجهولين باقتحام مقر شركة لبيع الأعلاف بمركز كفر سعد، وقاموا بسرقة مبلغ 55 ألف جنيه من محتويات الخزينة الخاصة بالشركة.

وتلقى اللواء مجدى أبو العز مدير أمن دمياط، بلاغا يفيد اقتحام وسرقة محتويات خزينة شركة لبيع الأعلاف بمركز كفر سعد.

وكلف مدير الأمن، بتشكيل فريق بحث يضم كلا من العميد السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد حسام الباز رئيس المباحث الجنائية، والعقيد محسن نجيب وكيل إدارة البحث الجنائى، والمقدم بلال زغلول مفتش المباحث، والرائد محمد أبو العز، لسرعة ضبط التشكيل العصابى بكفر سعد، وقام فريق البحث لمعاينة موقع البلاغ وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف غموض الواقعة. وجارى تحرير محضر، تمهيدا للعرض على النيابة العامة التى تباشر التحقيق .