مؤسسة النفط الليبية تعلن بدء الإنتاج من أول بئر فى مشروع بحر السلام

قالت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا، اليوم الخميس، إن الإنتاج بدأ من أول بئر في المرحلة الثانية من مشروع بحر السلام فى أكبر حقل بحرى للغاز فى البلاد.

وذكرت المؤسسة في بيان أنه من المقرر إنتاج الغاز من عشر آبار بحلول أكتوبر، بما يضيف 400 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا ليصل إجمالى إنتاج الحقل إلى 1100 مليون قدم مكعبة يوميا.

يقع حقل بحر السلام على مسافة نحو 120 كيلومترا شمال غربى طرابلس، ويحوي ما يزيد على 260 مليار متر مكعب من الغاز. وتدير الحقل شركة مليتة للنفط والغاز وهى مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إينى الإيطالية.