video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 يوليه 2018 10:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مؤسسة النفط الليبية تعلن بدء الإنتاج من أول بئر فى مشروع بحر السلام

الخميس، 05 يوليه 2018 09:41 ص
مؤسسة النفط الليبية تعلن بدء الإنتاج من أول بئر فى مشروع بحر السلام مؤسسة النفط الليبية
رويترز
إضافة تعليق

قالت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا، اليوم الخميس، إن الإنتاج بدأ من أول بئر في المرحلة الثانية من مشروع بحر السلام فى أكبر حقل بحرى للغاز فى البلاد.

وذكرت المؤسسة في بيان أنه من المقرر إنتاج الغاز من عشر آبار بحلول أكتوبر، بما يضيف 400 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا ليصل إجمالى إنتاج الحقل إلى 1100 مليون قدم مكعبة يوميا.

يقع حقل بحر السلام على مسافة نحو 120 كيلومترا شمال غربى طرابلس، ويحوي ما يزيد على 260 مليار متر مكعب من الغاز. وتدير الحقل شركة مليتة للنفط والغاز وهى مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إينى الإيطالية.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع 7 مهاجرين على الأقل فى تحطم قاربهم قبالة سواحل ليبيا

عودة 242 مصريا من ليبيا وتداول 205 شاحنات عبر منفذ السلوم البرى

الدولية للهجرة: ترحيل نحو 9 آلاف مهاجر من ليبيا فى النصف الأول من 2018

ليبيا

مؤسسة النفط الليبية

مشروع بحر السلام

النفط الليبى

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

كأس العالم 2018.. 32 لاعبا مهددون بالغياب عن مواجهات دور قبل النهائى

كأس العالم 2018.. 32 لاعبا مهددون بالغياب عن مواجهات دور قبل النهائى

فيديو.. الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك

فيديو.. الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

بالأرقام.. عام 2017 يسجل أقل معدل للمواليد منذ 10 سنوات

بالأرقام.. عام 2017 يسجل أقل معدل للمواليد منذ 10 سنوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة