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لطلاب الثانوية العامة.. 15 معلومة تشرح نسب النجاح فى عينات المواد

الخميس، 05 يوليه 2018 04:01 م
لطلاب الثانوية العامة.. 15 معلومة تشرح نسب النجاح فى عينات المواد طلاب الثانوية العامة ارشيفيه
كتب محمود طه حسين
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انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من تصحيح العينة العشوائية لامتحانات الثانوية العامة، "اليوم السابع" يقدم فى السطور التالية نسب النجاح فى العينة العشوائية للمواد مقارنة بالعام الماضى فى 15 معلومة.

ـ فى مادة الفيزياء، بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام 78.5%، مقابل 76.21% العام الماضى.

ـ فى مادة التاريخ، نسبة النجاح هذا العام 80.9%، مقابل 77.8% العام الماضى

ـ فى اللغة الإنجليزية 89.3% هذا العام و79.42% العام الماضى.

ـ فى اللغة الفرنسية نسبة النجاح 98.1%، مقابل 96.6% العام الدراسى الماضى.

ـ فى اللغة الألمانية نسبة النجاح بلغت 97.2% هذا العام، مقابل 96.6% العام الماضى.

ـ فى اللغة العربية كانت نسبة النجاح هذا العام 95%، مقابل 93.3% العام الدراسى الماضى.

ـ فى الجيولوجيا والعلوم البيئية بلغت نسبة المئوية هذا العام 91.8%، مقابل 92.96% العام الدراسى الماضى

ـ كما بلغت النسبة المئوية للنجاح فى الاستاتيكا هذا العام  88.5%، مقابل 88.7% العام الماضى.

ـ فى الفسفة والمنطق بلغت نسبة النجاح 2018،  93,1%، مقابل 86.77% العام الماضى.

ـ فى الكيمياء بلغت نسبة النجاح 2018، 71.4%، بينما كانت النسبة المئوية للنجاح العام الماضى 73.36%.

ـ فى الجغرافيا بغلت نسبة النجاح هذا العام 94.8%، مقابل 95.86% العام السابق.

ـ وفى الأحياء بلغت نسبة النجاح 88.5%، مقابل  86.06% العام الماضى.

ـ وفى الجبر والهندسة الفراغية بلغت نسبة النجاح 88%، مقابل 81.30 % العام الدراسى الماضى.

ـ وفى علم النفس والاجتماع بلغت نسبة النجاح 92.6%، مقابل 89.76% العام الماضى.

ـ وفى التاريخ بلغت نسبة النجاح 80.9%، فى حين وصلت العام الماضى إلى 77.8%.


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