لجنة المحور الاقتصادى ومكافحة الفساد بالبرلمان توافق على برنامج الحكومة

وافقت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة، المعنية بدراسة محور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى والإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد، على برنامج الحكومة فيما يتعلق بهذا القطاع، وذلك خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب كمال أحمد، وجاءت الموافقة بشبه أغلبية أعضاء اللجنة (9 أعضاء من أصل 11).

ويتضمن هذا المحور 7 محاور وبرامج فرعية، وهى، (تحسين إدارة المالية العامة للدولة وتحسين كفاءة التحصيل الضريبى، وتنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادى، التنمية السياحية والمؤانى الجوية، تحسين بيئة الأعمال، تنمية القدرات التصديرية، تطوير الأداء الحكومى والمؤسسى ومواجهة الفساد).

وتضم اللجنة فى عضويتها كل من النواب ( إيهاب الطماوى، محمد كمال مرعى، محمد زكى السويدى، محمد على يوسف، عاطف ناصر، يسرى المغازى، كمال أحمد، سيد عبد العال، محمد صلاح أبو هميلة، شرعى صالح).