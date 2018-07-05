video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 يوليه 2018 05:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

لجنة المحور الاقتصادى ومكافحة الفساد بالبرلمان توافق على برنامج الحكومة

الخميس، 05 يوليه 2018 04:28 م
لجنة المحور الاقتصادى ومكافحة الفساد بالبرلمان توافق على برنامج الحكومة مجلس النواب
كتب محمود حسين
إضافة تعليق

وافقت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة، المعنية بدراسة محور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى والإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد،  على برنامج الحكومة فيما يتعلق بهذا القطاع، وذلك خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب كمال أحمد، وجاءت الموافقة بشبه أغلبية أعضاء اللجنة (9 أعضاء من أصل 11).

ويتضمن هذا المحور 7 محاور وبرامج فرعية، وهى، (تحسين إدارة المالية العامة للدولة وتحسين كفاءة التحصيل الضريبى، وتنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادى، التنمية السياحية والمؤانى الجوية، تحسين بيئة الأعمال، تنمية القدرات التصديرية، تطوير الأداء الحكومى والمؤسسى ومواجهة الفساد).

وتضم اللجنة فى عضويتها كل من النواب ( إيهاب الطماوى، محمد كمال مرعى، محمد زكى السويدى، محمد على يوسف، عاطف ناصر، يسرى المغازى، كمال أحمد، سيد عبد العال، محمد صلاح أبو هميلة، شرعى صالح).

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

برنامج وزارات حكومة مصطفى مدبولى فى كاريكاتير اليوم السابع

النائب شريف الوردانى: تعاون الحكومة مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل خطوة هامة

الحكومة تدرس عدم إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين لغير محدودى الدخل

اخبار البرلمان

مجلس النواب

البرلمان

برنامج الحكومه

الاقتصاد




لا تفوتك
المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17يوليو بالعلاوات الدورية والاستثنائية

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17يوليو بالعلاوات الدورية والاستثنائية

القصة الكاملة "لأصحاب الكهف" بتايلاند × 20 صورة.. 13 شخصا من فريق كرة قدم تحاصرهم المياه داخل كهف "تام لوانج".. عُثر عليهم بعد 10 أيام من البحث بمساعدة دولية.. وقوات الإنقاذ: عملية إخراج الفتية تحتاج شهوراً

القصة الكاملة "لأصحاب الكهف" بتايلاند × 20 صورة.. 13 شخصا من فريق كرة قدم تحاصرهم المياه داخل كهف "تام لوانج".. عُثر عليهم بعد 10 أيام من البحث بمساعدة دولية.. وقوات الإنقاذ: عملية إخراج الفتية تحتاج شهوراً

هل تفعلها روسيا؟.. 6 منتخبات توجت بلقب كأس العالم على أرضها.. أصحاب الملعب يواصلون المغامرة بعد إقصاء بطل العالم 2010.. أوروجواى أول المتوجين فى 1930 وفرنسا آخرهم.. وإنجلترا تكتفى بمرة وحيدة فى لندن 1966

هل تفعلها روسيا؟.. 6 منتخبات توجت بلقب كأس العالم على أرضها.. أصحاب الملعب يواصلون المغامرة بعد إقصاء بطل العالم 2010.. أوروجواى أول المتوجين فى 1930 وفرنسا آخرهم.. وإنجلترا تكتفى بمرة وحيدة فى لندن 1966

ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة