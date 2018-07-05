فيديو.. مادورو يرد على "غزو" ترامب لبلاده:"لن يكون أبدا حلا لمشاكل فنزويلا"

كتبت فاطمة شوقى

بحث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع مستشاريه فى السياسة الخارجية إمكانية قيام الولايات المتحدة بغزو عسكرى فى فنزويلا، بزعم أنها تعرض المنطقة بأكملها للخطر.

ووفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينة فعلى الرغم أن معظم رؤساء أمريكا اللاتينية يوافقون على رحيل رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو لأنه يمثل الديكتاتورية فى أمريكا اللاتينية إلا أنهم سيرفضون اقتراحات ترامب بغزو فنزويلا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب كان فرض عقوبات على إدارة ترامب وعلى عدد من المسئولين، كما أنها وزعت 30 مليون دولار لمساعدة الدول المجاورة لفنزويلا لاستيعاب تدفق أكثر من مليون شخص أجبروا على ترك فنزويلا بسبب ديكتاتورية الرئيس مادورو واستمرار الأزمة الاقتصادية وأزمة نقص الغذاء والدواء.

ومن ناحية آخرى، أمر مادورو، القوات المسلحة فى بلاده، بعدم "تخفيض حراستها"، وقال خلال مراسم احتفالية عسكرية فى كاراكاس: "نحتاج للدفاع عن حقنا فى السلام والكرامة والحق فى اختيار مصيرنا"، مشددا فى أول تعليق له بعد تفكير ترامب فى غزو فنزويلا: "لا توجد إمبراطورية سوف تختار لنا".

واعتبر مادورو أن "الغزو العسكرى من الإمبراطورية الأمريكية لن يكون أبدا حلا لمشاكل فنزويلا "، مضيفا أن "أعظم حق لشعبنا هو الحق فى العيش بسلام".