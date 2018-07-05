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فيديو.. شاهد كيف وصف الرئيس الإيرانى علاقة بلاده باليهود و"الصهاينة"

الخميس، 05 يوليه 2018 11:50 ص
فيديو.. شاهد كيف وصف الرئيس الإيرانى علاقة بلاده باليهود و"الصهاينة" الرئيس الإيرانى حسن روحانى
كتبت إسراء أحمد فؤاد
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نشر رواد التواصل الإجتماعى مقطع فيديو للرئيس الإيرانى حسن روحانى، يشيد فيها بعلاقة بلاده التاريخية مع اليهود، منتقدا دولة الاحتلال الإسرائيلة التى تمارس الاضطهاد على الفلسطينيين.

 

 

 

وخلال مؤتمر صحفى لروحانى أمس، الأربعاء، مع المستشار النمساوي سباستيان كورتس خلال زيارته لفيينا، قال الرئيس الإيراني "كما أشار مستشار النمسا إلى أن بعض الدول الأوروبية مدينة تاريخيا لليهود، وهذا لا يعنينا، فاليهود مدينون لنا، والإيرانيين أنقذوا اليهود في بابل، لذلك فهم مدينون دوما لإيران والإيرانيين".

 

وصرح روحانى "لدينا دوما علاقات وثيقة وجيدة جدا مع يهود العالم، لكن "الصهاينة" تعد مجموعة محتلة وظالمة تمارس الاضطهاد على الناس وتفرض الحصار على سكان غزة وتقصف الأبرياء العزل، وتتدخل في سوريا وتدعم داعش، وتعالج جرحى داعش في "اسرائيل"، فدور "إسرائيل" في المنطقة هدام للغاية".


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