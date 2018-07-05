فيديو.. بنات ملك إسبانيا فى دورة صيفية بأمريكا بمفردهما لأول مرة

كتبت فاطمة شوقى

تقضى بنات ملك إسبانيا ، الأميرة ليونور و"انفنتا صوفيا"، عطلاتهما الصيفية خارج إسبانيا، للمرة الاولى، حيث يسافران إلى القارة الأمريكية.

ووفقا لصحيفة "كيين" الإسبانية فقد قرر ملك إسبانيا فيلبى السادس إرسال بناته إلى مخيم صيفى للأطفال فى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة شهر من أجل إثرائهما بالتعليم الأكاديمى والشخصى.

وتعد هذه هى المرة الأولى التى تسافر فيها فتيات يبلغن 12 و 11 عاما بمفردهما فى الخارج، والتى ستكون تجربة رائعة بالنسبة لهما لأنهما سيحسنان اللغة الإنجليزية، وسيكون لديهما الفرصة لمعرفة ثقافة البلد شمال القارة.

واتخذت الملكة ليتيسيا والملك فيليب السادس هذا القرار لكى تكمل بناتهما تعليمهما المدرسى من خلال التبادل الثقافى مع الولايات المتحدة الأمريكية.